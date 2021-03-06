Смольный не включил ВНИИБ в список зданий культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отказался включать здание бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности в перечень выявленных объектов культурного наследия. Документ, подготовленный КГИОП, отправлен на антикоррупционную экспертизу.

В ноябре 2020 года градозащитники направили в комитет обращение с просьбой признать здание ВНИИБ объектом культурного наследия, чтобы нельзя было его снести.

Возле здания регулярно проводятся пикеты в защиту строения.

Владелец здания ВНИИБ пока не определился с планами о сносе.

Здание было построено в 50-х годах. Оно находится у метро "Площадь Мужества".