Усадьбу Белосельских-Белозерских переделают за счет владельца, сделавшего плохой ремонт

Петербургский суд оштрафовал собственника здания, входящего в ансамбль «Усадьба Белосельских-Белозерских», на 30 тыс. руб. Также установлено, что изменение фасада провел предыдущий собственник, а нынешний активно сотрудничает с КГИОП, приводя усадьбу в хорошее состояние.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что здание, расположенное на Крестовском проспекте, является объектом культурного наследия регионального значения.

В марте прошлого года сотрудники комитета в ходе проверки выяснили, что со стороны северо-западной части здания сильно осела земля. Облицовку цоколя демонтировали, а другую стену здания затянули чёрной плёнкой. Также в здании появился дверной проем, окна застеклили, фасады покрасили, а кровлю заменили. Таким образом, был нарушен исторический облик памятника. Работы были не согласованы.

Защитник в судебном заседании пояснил, что за часть работ ответственен предыдущий собственник здания.