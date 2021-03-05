Елена Яковлева отмечает юбилей

Народная артистка России, актриса театра и кино Елена Яковлева отмечает 5 марта юбилей.

К этой дате на канале «Россия-Культура» выходит художественный фильм «Сердце не камень».

Актрису с праздником поздравил президент Владимир Путин. В телеграмме глава государства написал, что Яковлева является яркой и талантливой актрисой, блестяще реализовавшей себя в творчестве. "Зрители искренне любят Вас за непревзойдённое мастерство и обаяние, душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу", – отметил президент.

Отдельное поздравление сделал и глава правительства России Михаил Мишустин. "Вам, актрисе уникального дарования и широкого творческого диапазона, блестяще удается создавать на театральных подмостках и в кинематографе яркие образы", – отметил премьер.

Карьера Яковлевой сложилась одинаково успешно как в театре, так и в кино. Уже на третьем курсе ГИТИСа она была принята в труппу театра «Современник», и в том же году дебютировала в фильме Юнгвальда-Хилькевича «Двое под одним зонтом».

Всенародная слава пришла к актрисе после выхода на широкие экраны фильма «Интердевочка».

На сцене «Современника» актриса сыграла почти в двух десятках спектаклей.

Сама Яковлева считает себя похожей на свою героиню Каменскую. По словам актрисы, она такая же искренняя, правдивая и честная.