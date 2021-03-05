"Это был образ кризиса": Юрий Стоянов назвал любимую сцену из "Городка"

Российский актер Юрий Стоянов рассказал, какая из сцен программы "Городок" его самая любимая. Она вошла в послесловие — сценку показали перед титрами выпускапередачи в 1998 году, отметил актер в интервью YouTube-каналу "Ещенепознер".

Действие сценки разворачивается на углу улицы Моховая. Герой Стоянова шел по улице и пытался позвонить с мобильного, однако ему сообщали, что на счету закончились средства. В ходе сценки он отдавал свои вещи нищим, стоящим вдоль улицы, и в итоге сам вставал в конце этой линии из нищих. "Это был образ кризиса 1998 года", — отметил Стоянов.

Именно за этот сюжет программе дали "ТЭФИ", считает он.

По мнению актера, успех программы заключался в органичном сочетании веселого и грустного.

Также Стоянов рассказал, что шоу не могло существовать без оригинального саундтрека — песни поп-певицы Анжелики Варум. Он объяснил, что грустная композиция звучала во время титров и придавала «Городку» определенный шарм. Однако в дальнейшем руководство телеканала потребовало сократить титры до 15 секунд. Зрители сразу заметили отсутствие саундтрека — за указанное время Варум «успевала пропеть» лишь одну строчку своего хита.

Илья Олейников и Юрий Стоянов запустили сатирическую передачу "Городок" в 1993 году. Ее закрыли в 2012 году после смерти Олейникова.