"Евровидение-2021" все-таки урезали

Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в урезанном формате. Как сообщает оргкомитет мероприятия, новые правила проведения шоу в Роттердаме связаны с эпидемиологической ситуацией и распространением коронавируса.

Всем гостям рекомендуют соблюдать самоизоляцию за пять дней до отправления в Нидерланды, также максимум за 72 часа до полета сделать тест на COVID-19. Все время, пока они не репетируют и не участвуют в шоу, гости должны будут находиться в отеле.

Все участвующие в мероприятии, включая журналистов и техперсонал, будут регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Также сократится количество людей в делегациях музыкантов.

Насчет зрителей ясности пока нет, об этом станет известно позже.

Конкурс пройдет в середине мая в Нидерландах. Россиянам только предстоит выбрать песню и участника, который будет представлять нашу страну на "Евровидении". Голосование пройдет 8 марта вместе с шоу на Первом канале.