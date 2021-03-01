На реставрацию Смольного института выделили более 190 млн рублей

Власти Петербурга запланировали реставрацию Смольного института и проводят тендер на выбор подрядчика. Информация опубликована на сайте госзакупок, подать заявку можно уже с 26 февраля в течение месяца.

Что касается необходимых работ, то подрядчику нужно будет починить фундамент и усилить несущую способность. Позже будут также отреставрированы фасады института и ограды вокруг здания - для этих работ проектировщика только ищут.

А вот проект работ с фундаментом уже подготовлен. На эту часть реставрации отводится 18 недель.

Максимальная цена контракта составляет 191,5 млн руб.