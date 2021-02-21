Новый фильм про Джеймса Бонда решили показать не в апреле, а в сентябре

Новая часть бондианы «Не время умирать» выйдет в России 30 сентября, а во всем мире - 8 октября. Об этом, как передает ТАСС, сообщила Universal Pictures International Russia. Мировая премьера запланирована на 8 октября.

Фильм переносят второй раз. В первый его перенесли из-за пандемии, на год - с 1 апреля 2020 года на 1 апреля 2021. Однако сейчас компания решила, что стоит еще немного подождать.

В роли Бонда выступает Дэниел Крэйг. Он сыграл в пяти фильмах серии и эта часть с ним в главной роли будет последней.

Новый фильм станет 25-й по счету экранизацией шпионских романов писателя Яна Флеминга про агента 007.

Официальный трейлер картины можно посмотреть здесь.