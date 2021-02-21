В Петербурге открылсь ювелирная выставка из коллекции Эрмитажа и Cartier

В Петербурге открылась выставка изделий из драгоценных камней и металлов, которые были изготовлены с 10 по 19 века. Выставка работает в Пикетном зале Зимнего дворца до 18 апреля, сообщили в пресс-службе музея.
Для мероприятия специально были отреставрированы уникальные украшения. Например, можно увдеть хрустальную лампу работы арабских мастеров. Ее сделали в 10 веке и украсили несколькими веками позже.
Также в коллекции есть инкрустированный алмазами, изумрудами и рубинами золотой ароматник из сокровищницы Великих Моголов. Можно посмотреть и на регалии российских императоров.
Видео с открытия опубликовали в соцсетях.
Отмечается, что в 2021 году дом Cartier отмечает 120-летний юбилей.