В Петербурге открылсь ювелирная выставка из коллекции Эрмитажа и Cartier

В Петербурге открылась выставка изделий из драгоценных камней и металлов, которые были изготовлены с 10 по 19 века. Выставка работает в Пикетном зале Зимнего дворца до 18 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Для мероприятия специально были отреставрированы уникальные украшения. Например, можно увдеть хрустальную лампу работы арабских мастеров. Ее сделали в 10 веке и украсили несколькими веками позже.

Также в коллекции есть инкрустированный алмазами, изумрудами и рубинами золотой ароматник из сокровищницы Великих Моголов. Можно посмотреть и на регалии российских императоров.

Видео с открытия опубликовали в соцсетях.

Отмечается, что в 2021 году дом Cartier отмечает 120-летний юбилей.