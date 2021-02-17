В Петербурге задумались о реставрации крепости Орешек к юбилею

Крепость Орешек (входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО) на острове напротив Шлиссельбурга капитально отреставрируют к 2023 году. Это будет 700-летний юбилей объекта.

Как сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга, в северной столице надеются на поступление средств в том числе и из федерального бюджета.

Внутренние объекты крепости стоят разрушенными еще со времен Великой Отечественной войны.

Между тем, отметили в музее, крепость продолжают посещать туристы - около 100 тыс. в год.

Крепость Орешек основал внук Александра Невского князь Юрий Данилович. Почти весь 17 век она была в руках шведов, а в 18 веке использовалась в качестве тюрьмы для политзаключенных.