На реставрацию часовни Троицкого собора Петербург потратит 18 млн рублей

В Петербурге до конца года восстановят часовню Троицкого собора. Реставрация объекта, выполненного в стиле ампир, станет последним этапом возвращения исторического облика ансамблю собора, отметили в комитете по культуре северной столицы.

Реставраторы за 18 млн рублей восстановят внешние декоративные элементы фасадов, крыши, купола. Также будет укреплена кирпичная кладка там, где это необходимо. Кроме того, по историческим материалам будут воссозданы накладные позолоченные звёзды на куполе.

Работы планируется завершить в декабре.

Как писал Санкт-Петербург.ру, работы по реставрации Троицкого собора ведутся с середины 1990-х гг. Часовню возвели в память о спасении императорской семьи во время крушения поезда 17 октября 1888 года.