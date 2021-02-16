Сергей Шнуров показал свою беременную жену

Музыкант Сергей Шнуров в День всех влюбленных показал беременную супругу Ольгу Абрамову. Видео пары артист опубликовал в своем Instagram.

Влюбленные отправились в плавание на яхте и сняли небольшой ролик с палубы. Абрамова одета в темное платье и Сергей кружит ее в танце, пока яхта плывет по ночным волам где-то на юге. Точное место путешествия неизвестно.

На видео отчетливо заметно, как певец группы "Ленинград" нежно обнимает беременный животик своей избранницы.

Это четвертая супруга Шнурова. Они поженились в 2018 году.

В конце прошлого года стало известно, что Ольга беременна. Для Шнурова это будет третий ребенок. Дочь и сын уже взрослые.