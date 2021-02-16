Для реставрации Интендантских складов наконец нашли подрядчика

Минкультуры РФ после четырех неудачно проведенных аукционов смогло найти подрядчика для ремонта здания Интендантских складов в Петербурге. Единственным участником конкурса и его победителем стала компания "ПСК Строймонолит".

Стоимость контракта - 431 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Ключевой зоной реставрации стала консерватория. Там подрядчик должен будет восстановить внутреннюю отделку помещений, отреставрировать интерьеры, установить новые двери, а также оборудовать систему видеонаблюдения и сигнализацию.

Также есть еще три зоны, которые также подлежат восстановлению. В них починят канализацию и водоснабжние, отопление и вентиляцию. Реставрировать придется и электропроводку.

На проведение работ дан срок до 25 ноября 2023 года.



Здание Интендантских складов было построено в 1772-1777 годах. Сейчас в нем временно разместили Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. Ее основное здание находится на реконструкции.