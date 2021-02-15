"Душа" бьет рекорды российского проката

Американский мультфильм «Душа» стал самой кассовой лентой Disney и Pixar в отечественном прокате. Картина собрала в прокате в России и странах СНГ более 1 млрд руб., сообщила пресс-служба The Walt Disney Company Russia & CIS.

При этом общее число зрителей превысило 4 млн человек (учитываются россияне и жители стран СНГ).

«Душа» вышлав российский прокат 21 января.

Как писал Санкт-Петербург.ру, мультфильм можно смотреть и взрослым, и детям. Как отмечали кинокритики, на этот раз анимационный фильм будет более интересен старшим зрителям.