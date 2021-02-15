Никита Михалков назвал гонорары артистов, "недовольных жизнью"

Известный режиссер Никита Михалков раскритиковал актеров, поддержавших протестные акции.

В программе "Бесогон" критике подверглись Александра Бортич и Павел Деревянко.

«Роскошная, красивая, очаровательная Александра Бортич. Зачем ты, Саша, заставляешь молодых людей, в том числе и детей, идти на баррикады?», — сказал Михалков.

По его словам, за один съемочный день актриса получает 200 тыс. руб. А Павел Деревянко - 300 тыс. руб., рассказал режиссер.

В передаче он задался вопросом, чего не хватает этим людям, раз они пошли на несогласованные протесты.

"Получается, что вы страдаете от режима в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съемочный день. Вы чем недовольны?" - заявил Михалков.

Упомянутые актеры от комментариев отказались.