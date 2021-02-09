Концепцию Охтинского археологического музея-заповедника направили в Минкульт

Петербургские архитекторы разработали и направили в Минкультуры РФ концепцию историко-археологического музея-заповедника, который может появиться на Охтинском мысу. Об этом сообщил заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения ВООПИК Александр Кононов, передает Piter.TV.

В работе под руководством вице-президента Союза архитекторов Санкт-Петербурга Святослава Гайковича участвовали шестеро специалистов.

Презентуя концепцию, Гайкович отметил, что для благоустройства территории можно провести международный конкурс.

Что касается внешнего вида заповедника, то объект можно выполнить в форме крепости Ландскрона, а валы Ниеншанца могут быть воссозданы. При этом сам мыс с сушей будет соединен пешеходным мостом.

На территории заповедника можно разместить парк, кафе, парковку.

Пока все еще непонятно, сколько территории мыса достанется под заповедник, а сколько останется для бизнес-центра "Газпрома", который компания планирует построить там в течение многих лет.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее президент РФ поручил губернатору Петербурга, представителю "Газпрома" и другим заинтересованным лицам обсудить будущее археологического заповедника.