Готический колодец в Стрельне ждет реставрация за 13 млн

Готический колодец в Орловском парке Стрельны, который является объектом культурного наследия, отреставрируют. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.



На восстановление объекта из бюджета выделили 13,9 млн руб.

Специалисты будут реставрировать не только видимую часть, но и подземную.

Реставраторы постараются сохранить подлинные конструкции.

Отметим, что дачу Орлова, на территории которой находится колодец, построили в первой половине 19 века.

Как писал Санкт-Петербург.ру, недавно открылся после реставрации домовый храм Адмиралтейства. Там уже отслужили первую службу.