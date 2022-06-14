Киркоров подтвердил своё участие в ПМЭФ

На Петербургский международный экономический форум, который начинается 15 июня, приедет Филипп Киркоров. Об этом музыкант написал на своей странице в социальной сети. Он отметил, что тема первого дня форума «Новый мир – новые возможности» является и темой его юбилейного года.

Новые возможности ищет для себя и певица Леди Гага. Как пишет ALLNW, она ведет переговоры о получении роли в продолжении фильма «Джокер».

Филипп Киркоров назвал свою миссию на ПМЭФ очень важной. Однако не уточнил, в каком именно качестве он примет участие в открытии форума.

Певец также рассказал, что вместе с командой Тимура Бекмамбетова подготовил подарок к юбилею Петра I. По его словам, речь идет о скетчкоме, где музыкант предстает в роли императора.