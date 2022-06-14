Музей службы крови откроют в Петербурге

В Петербурге при Городской станции переливания крови будет создан Музей службы крови. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», отправной точкой для создания музея стало 70-летие Городской станции переливания крови, которое отмечается в этом году.

В экспозиции посетители смогут увидеть марки, конверты, сувенирную и печатную продукцию со всего мира. Отдельный раздел посвятят сдаче крови в блокадном Ленинграде. Экспонаты для нового музея помогли собрать петербуржцы.

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Лозунг проходящих в этот день по всему миру мероприятий звучит как «Спасайте жизни». По этому случаю на Городской станции переливания крови подготовили для доноров подарки. Пришедшим на сдачу крови будут вручать открытку с донорскими знаками 1963 года.