Озвучивший персонажей «Русалочки» и «Игры престолов» актер Войнич умер в Петербурге

В Петербурге на 49-м году жизни скончался актер дубляжа Станислав Войнич. О трагедии в социальных сетях сообщила его супруга Виктория Войнич. Точная причина смерти артиста не называется, однако известно что он тяжело болел.

Голос Станислава Войнича известен многим россиянам. Он принимал участие в озвучке мультфильма «Русалочка». Его голосом говорят некоторые персонажи сериала «Игра престолов», а также фильма «Планета Обезьян». В сфере дубляжа Станислав Войнич работал с 1999 года.

Дата и место прощания с актером пока не называются.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге скончалась известная лыжница, золотая медалистка Олимпийских игр в Скво-Вэлли 1960 года Мария Гусакова.