Эрмитаж будет работать меньше 16 июня

В четверг, 16 июня, Государственный Эрмитаж сократит часы работы. В пресс-службе музея уточнили, что он будет открыт до 16:00. Заключительный сеанс посещения, который доступен в этот день, начинается в 14:00.

Речь идет только о главном музейном комплексе Эрмитажа. 16 июня посетители также могут побывать в Главном штабе, Музее императорского фарфорового завода, Дворце Меншикова и Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Все они будут рабоатть в обычном режиме.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что строительство нового технического корпуса для Эрмитажа завершили в районе Старой Деревни. Он станет частью фондохранилища музея. Госстройнадзор уже разрешил ввод объекта в эксплуатацию.