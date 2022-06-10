Стали известны детали проведения «Алых парусов» в 2022 году

В Петербурге идет подготовка к празднику выпускников «Алые Паруса». Подробности его проведения в этом году сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вице-губернатор Борис Пиотровский назвал тему праздника. Как и большинство петербургских мероприятий этого года он будет посвящен 350-летию со Дня рождения Петра Великого. Отмечается, что это будет очень красивое представление.

Санкт-Петербургский международный культурный форум, который состоится в Северное столице в ноябре, также будет посвящен юбилею Петра Великого.