Дворцовый мост разведут под звуки классики в ночь на пятницу

В честь 350-летия Петра Великого Дворцовый мост разведут под классическую музыку. Шоу «Поющие мосты» порадует горожан в ночь на 10 июня.

Необычный «подарок» к юбилею императора нашли в лесах Ленинградской области. Как пишет Neva.Today, там зацвела морошка — любимая ягода Петра I. Квасы и морсы из морошки часто подавали к столу императора, а сама она даже получила второе название «царская ягода».

Как сообщает «Петербургский дневник», в программу шоу «Поющие мосты» 10 июня войдут произведения Чайковского, Глинки, Мусоргского и других композиторов. Горожане смогут услышать и произведения, связанные с Петербургом, в том числе образцы творчества Бородина, Глазунова, Мусоргского. В завершении шоу прозвучит «Гимном великому городу» Рейнгольда Глиэра.