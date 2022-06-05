Второй день фестиваля воздушных змеев начинается в Кронштадте

В кронштадтском форте «Константин» в субботу, 4 июня, стартовал фестиваль воздушных змеев «Фортолёт». В воскресенье пройдет второй день фестиваля.

Фестиваль воздушных змеев «Фортолёт» проходит в Кронштадте уже в четвертый раз. Зрители могут увидеть в небе парящие конструкции размеров от 7 до 30 метров. Это шоу-конструкции в виде русалок, гекконов, драконов и других персонажей. Зрители также могут стать участниками фестиваля и запустить своего воздушного змея.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что площадка фестиваля работает с 12:00 до 18:00.Чтобы добраться до неё зрители могут воспользоваться бесплатными автобусами. Они курсируют от автобусной остановки на Кронштадтском шоссе, 38 и довозят гостей до самого форта «Константин». Маршрут будет работать в течение всего дня.