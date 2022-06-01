Конкурс «Новая волна» отложили на год

В России принято решение перенести конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» на год. Как сообщили организаторы мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», оно должно было пройти в августе 2022 года, но теперь будет проведено только в 2023 году.

Среди участников конкурса «Новая волна», который проводится с 2001 года, всегда было много будущих звезд популярной музыки. Ранее участвовала в состязании и Полина Гагарина. Певица рассказала «МК в Питере», что мечтает о большой роли в кино.

Решение об отмене конкурса в текущем году организаторы связывают с невозможность обеспечить на должном уровне технические, логистические и организационные процессы. В числе участников обычно присутствуют зарубежные звезды. Приезжают в Сочи на конкурс также зрители и члены жюри из разных стран.