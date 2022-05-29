Петербуржцы еще могут успеть на Дни народной культуры Северо-Запада

В воскресенье, 29 мая, в Петербурге продолжаются Дни народной культуры Северо-Запада. Праздник стартовал накануне, 28 мая, в Петропавловской крепости.

Вице-губернатор города Борис Пиотровский пояснил, что название созвучно межрегиональному туристскому проекту «Серебряное ожерелье России». Выбрали его потому, что народная культура является таким же достоянием Северо-Запада, как его памятники истории и архитектуры.

В Петропавловской крепости проходят выступления народных коллективов. Среди участников праздника не только петербургские творческие объединения, но также представители Калининграда, Коми, Мурманска, Новгородской, Ленинградской, Псковской и Архангельской областей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ночью в Северной столице прошел фестиваль огня.