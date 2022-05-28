Петербуржцы учились лепить и рисовать в Соляном переулке в День города

Рисовать и лепить, расписывать ткани и писать каллиграфическим почерком, а также выкладывать мозаику могли научить петербуржцы в День городу. Этому их учили на фестивале в Соляном переулке мастера художественно-промышленной академии имени Штиглица.

Фестиваль «Соляной. Город мастеров» проходил на площади с 11:00 до 18:00. Желающие попробовать себя в новом творческом деле расположились прямо под открытым небом.

В этом году фестиваль предложил участника новинку — арт-медитации. Так назвали активный диалог участников и медитатора в художественном процессе.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что праздничный концерт «Классика на Дворцовой» начнется в 21:30.