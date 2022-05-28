Две новых именных звезды заложили у Пионерской площади

В День города, 27 мая, в Петербурге состоялась церемония закладки двух новых звезд на Аллее звезд у Пионерской площади. Как сообщает ТАСС, именные звезды получили актёры Николай Мартон и Татьяна Пилецкая.

Аллея звезд возле Пионерской площади пополняется ежегодно. Новые звезды открывают в честь лауреатов премии правительства Петербурга в сфере культуры и искусства.

Аллея с именными звездами возле Пионерской площади существует уже пять лет. За это время её украсили звезды с именами Льва Додина, Бориса Эйфмана, Юрия Темирканова, Ирины Богачевой, Алисы Фрейндлих, Олега Басилашвили, Ирины Соколовой и Михаила Боярского.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в честь Дня города Лахта-центр порадовал петербуржцев праздничной подсветкой.