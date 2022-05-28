Петербуржцы увидели праздничную подсветку Лахта-центра в честь Дня города

В пятницу, 27 мая, Петербург отмечал свой 319-й День рождения. По этому случаю на башне Лахта-центра включили праздничную подсветку.

Наблюдать необычный вариант вечернего художественного освещения горожане могли с 22:45 27 мая до 3:00 28 мая. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на медиафасаде здания в этот же период появилось видеопоздравление, посвященное Дню города.

День города Петербург отметил 27 мая. Однако поскольку он пришелся на пятницу, основные торжества и развлекательные мероприятия запланированы на субботу, 28 мая. Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», на площади Островского пройдет фестиваль мороженного. Посетителям обещают более 150 видов любимого лакомства.