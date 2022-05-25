Книголюбов Петербурга потянуло на классику

В 2022 году петербуржцы активно читают художественную литературу, в основном предпочитая классическую. Также горожане отдают предпочтение манге, комиксам и жанру Young Adult.

Как сообщает Neva.Today, ссылаясь на информацию от книжного магазина «Буквоед», Ф.М. Достоевский по-прежнему является одним из самых любимых петербургских писателей. Особенно активно горожане читают «Белые ночи» и «Преступление и наказание».

Популярны у петербуржцев и антиутопии: книги «1984» Дж. Оруэлла и «Мы» Е. Замятина. Среди других фаворитов романы «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда, «Маленькие женщины» Л. М. Олкотт, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.

Молодежная аудитория часто отдает предпочтение книгам «Лето в пионерском галстуке» К. Сильвановой и Е. Малисовой, «Благословение небожителей» М. Тунсю и «Свита короля» Н. Сакавич. Их популярность растет во многом благодаря соцсетям.

Выбор любителей манго и комиксов выглядит следующим образом: «Истребитель демонов» Г. Коёхару, «Человек-бензопила» Т. Фудзимото, «Наруто» М. Кисимото, «Земля Королей» Ф. Нечитайло, «Моя геройская академия» Х. Хорикоси.

Не забывают петербуржцы и о современных авторах. В число наиболее востребованных входят книги Ф. Бакмана, Д. Глуховского, М. Зыгаря, С. Кинга.