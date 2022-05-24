Петербургские школьники отправятся в кино

В Петербурге 110 тысяч школьников бесплатно посетят киносеансы. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», их ждут в 42 городских кинотеатрах.

Решение о предоставлении школьникам бесплатных билетов принято в рамках мер по поддержке отрасли кинопоказа в Петербурге. Учащиеся отправятся на просмотр фильмов «Союз спасения» и «Ленинградская симфония».

Губернатор Александр Беглов отметил, что кино для современного школьника является одним из лучших способов узнать что-то новое. Увиденное дети могут обсудить с родителями или одноклассниками. Таким образом в Петербурге также может возродиться традиция ходить в кино целыми классами.