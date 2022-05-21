  • 21 Май 2022
USD 21.05.2022 58.8862 -3.5169
USD ММВБ 00:05 62.0425  
EUR 21.05.2022 60.8953 -4.0405
EUR ММВБ 00:05 64.7480  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Россияне назвали нелюбимых литературных персонажей

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Литературных героев, которые вызывают у них наибольшую неприязнь, назвали россияне в ходе опроса, проведенного книжным сервисом«ЛитРес». В зарубежной литературе победила Долорес Амбридж из книг о Гарри Поттере. Второй стала Белла Свон из саги Стефани Майер «Сумерки». Третьим наиболее нелюбимым персонажем снова стал персонаж из книг о Гарри Поттере. Замкнул тройку лидеров Питер Педигрю.

В театральной сфере между тем определены актеры, которые внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. Как пишут «Спортивные Советы», наградил трех деятелей искусства орденами «За заслуги перед Отечеством».

В отечественной литературе наиболее нелюбимым персонажем оказалась помещица Салтычиха из тургеневского рассказа «Муму». Далее следует Анна Каренина из одноименного романа Льва Толстого. Третьим стал Гумберт из произведения Владимира Набокова «Лолита».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram