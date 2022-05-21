Россияне назвали нелюбимых литературных персонажей

Литературных героев, которые вызывают у них наибольшую неприязнь, назвали россияне в ходе опроса, проведенного книжным сервисом«ЛитРес». В зарубежной литературе победила Долорес Амбридж из книг о Гарри Поттере. Второй стала Белла Свон из саги Стефани Майер «Сумерки». Третьим наиболее нелюбимым персонажем снова стал персонаж из книг о Гарри Поттере. Замкнул тройку лидеров Питер Педигрю.

В театральной сфере между тем определены актеры, которые внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. Как пишут «Спортивные Советы», наградил трех деятелей искусства орденами «За заслуги перед Отечеством».

В отечественной литературе наиболее нелюбимым персонажем оказалась помещица Салтычиха из тургеневского рассказа «Муму». Далее следует Анна Каренина из одноименного романа Льва Толстого. Третьим стал Гумберт из произведения Владимира Набокова «Лолита».