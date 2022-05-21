Огород Петра Великого откроют в Летнем саду

В Летнем саду можно будет увидеть Красный сад, который также известен под именем огорода Петра Великого. Как сообщили в пресс-служба Русского музея «ВКонтакте», при жизни Петра I его действительно использовали как огород.

На грядках города при Петре росли аптекарские травы и овощи. При этом пространство выполняло также декоративные функции. На нем росло множество душистых трав, например, рута, пижма, иссоп и мята. Первый в России картофель также высадили именно здесь На грядках огорода можно было найти и редкие по тем временам салат-латук и артишок. Многие из этих растений высадили в Красном саду и сегодня.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Летнем саду недавно нашли зайца-русака. Специалисты выпустили необычного ушастого жителя в лес.