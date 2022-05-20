Туристический трамвай примет участие в «Ночи музеев» Петербурга

Трамвайный шаттл будет работать в Петербурге во время акции «Ночь музеев». Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», любимый петербуржцами и туристами ретро-трамвай будет курсировать между Интерактивным центром истории метрополитена и Музеем обороны и блокады Ленинграда. Необычный маршрут будет функционировать весь вечер субботы, 21 мая.

Чтобы уехать на трамвае от Интерактивного центра истории ГУП «Петербургский метрополитен», нужно прийти на остановку к станции метро «Приморская». Отправление запланировано в 18:00, 20:00, 21:05, 22:30, 23:00.

От Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке трамвайный шаттл отправится в 19:00, 19:30, 21:30, 22:35. Местом отправления станет трамвайная остановка «Инженерный замок» (перед 1-м Садовым мостом).

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что посетителей «Ночи музеев» будут возить специальные автобусы.