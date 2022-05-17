Ленобласти передали военные городки в Выборге

Ранее принадлежавшие Министерству обороны военные городки в Выборге перешли в собственность Ленинградской области. Как сообщает NSP, соответствующий приказ уже подписан в министерстве.

Выборгские военные городки в настоящее время никак не используются и признаны аварийными. При этом они являются объектами культурного наследия.

Теперь переданные на баланс региона военные городки ждет реставрация на выделенные из бюджета Ленинградской области средства. После этого их планируется использовать в музейных и образовательных целях.

На баланс региона передали два из трех военных городков Выборга. Это здания 26 и 57/52 по Крепостной улице. В одном из них в настоящее время находится Музей военной истории Карельского перешейка. Все экспозиционные площади за ним сохранят.

Ленинградская область просила Министерство обороны передать военные городки с 2013 года.