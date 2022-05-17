Петербургским школьникам покажут «Союз спасения» и «Ленинградскую симфонию»

В Петербурге проведут киноакцию «Великая история Санкт-Петербурга в большом кино». Зрителями станут школьники, которым покажут фильмы «Союз спасения» и «Ленинградская симфония».

В пресс-службе администрации города пояснили, что в акции примут участие 42 кинотеатра. В общей сложности на киносеансах смогут побывать 110 тысяч учащихся средних классов. Билеты для них будут бесплатно предоставлены городом.

В Кремле задумались о более масштабном патриотическом воспитании для школьников. Как пишет АБН, обсуждается вопрос о создании нового движения для детей и молодежи по аналогии с советской пионерией.

Акцией с кинотеатрами в администрации города рассчитывают поддержать отрасль. Там также отметили, что таким образом можно оживить традицию ходить в кино целыми классами, как это было во времена СССР.