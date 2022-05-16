Почти 125 млн рублей потратят на некоммерческие организации в Петербурге

В Петербурге на проекты некоммерческих организаций будет выделено почти 125 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, 79 из них будет направлено из бюджета города. Еще свыше 45 миллионов рублей НКО предоставят из Фонда президентских грантов.

Поддержку получат 66 проектов в сфере молодежной политики. Среди субсидируемых есть и проекты, которые давно на слуху у петербуржцев. Это День Д, Бал Победы, КВН, 900 дней и ночей. Власти также поддержат проекты по темам донорства крови и спорта, IT фестивали и события, посвященные популяризации казачьих традиций.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на площади Островского отметят столетие Пионерской организации.