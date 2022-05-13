Режиссер Звягинцев появился на шоу в инвалидной коляске

Известный режиссер и сценарист Андрей Звягинцев впервые появился на публике после перенесенного коронавируса. Он рассказал о своей болезни в YouTube-шоу Антона Долина.

Режиссер пояснил, что его состояние стало резко ухудшатся летом прошлого года. Первого июля Андрея Звягинцева госпитализировали, а спустя неделю он оказался в реанимации. Из комы режитссера вывели в конце сентября.

Сейчас известный режиссер характеризует свое жизненное пространство как кровать в клинике. Во время болезни у него случился сепсис, а конечности перестали слушаться. Андрей Звягинцев признался, что его жизнь очень круто изменилась. Но если бы в критический момент он не обратился за помощью вовремя, могу бы не выжить.

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