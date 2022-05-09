Сергей Безруков предложил кинотеатрам делать ставку на детей

Российский актер Сергей Безруков предложил свой вариант выхода из ситуации спрекращением показов в кинотеатрах новинок большинствоа киностудий. Кинотеатры попытались вернуть на экраны старые советские фильмы, но это не привело к существенному росту числа посетителей.

Сергей Безруков уверен, что кинотеатры выбрали не ту аудиторию. По его словам, взрослые могут увидеть старые советские фильмы и дома. При этом дети могли бы смотреть на большом экране советские сказки и фильмы для юношеской аудитории.

В своем Telegram-канале артист отметил, что многих юных зрителей мог бы привлечь прокат киносказок «Приключения Буратино» или «Королевство кривых зеркал». В качестве важного преимущества такого решения Сергей Безруков назвал то, что в советских фильмах для детей не заигрывали со взрослыми темами.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что отчественный кинематограф поддержат на 5,5 млрд рублей.