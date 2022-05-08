Ветеранов поздравили с Днем Победы концертом в БКЗ «Октбярьский»

В воскресенье, 8 мая, в большом концертном зале «Октябрьский» состоялся концерт «Их подвиг в наших сердцах», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На концерт пригласили ветеранов и участников войны, которые живут в Петербурге.

Концерт в БКЗ «Октябрьский» провели в театрализованном формате. Для ветеранов выступили известные артисты. В программу праздника включили стихи и песни о Великой Отечественной войне, а также отрывки из советских фильмов.

На праздничном мероприятии присутствовали полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский, врио Командующего войсками Западного военного округа Сергей Рюмшин.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на стрелке Васильевского острова исполнили вальс Победы.