«Золотую Звезду» Ленинграда покажут в музее

Медаль «Золотая Звезда» города-героя Ленинграда покажут на временной экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда. Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания города, экспонат уже был передан в музей.

Медаль «Золотая Звезда» впервые в истории покажут всем желающим. Увидеть её посетители музея смогут с 6 по 10 мая.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский отметил, что золотую звезду обязательно должны увидеть петербуржцы и выразил надежду, что это станет доброй традицией.

Ленинград был награждет медалью «Золотая Звезда» 8 мая 1965 года.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Финляндском возкале покажут театрализованную постановку.