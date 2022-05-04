Российский кинематограф поддержат на 5,5 млрд рублей

В России разрабатываются меры поддержки отечественного кинематографа. Правительство РФ приняло решение о выделении для поддержки индустрии 5,5 миллиардов рублей.

Уточняется, что данные средства будут направлены на создание полнометражных картин для массовой аудитории и для семейного просмотра. Также планируется поддержать выпуск короткометражного кино и неигровых картин. Запланировано также финансирование дебютных работ молодых российских режиссеров. Средства будут частично израсходованы на повышение конкурентноспособности российского кино.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в кинотеатрах запланирован проакт старых картин производства «Ленфильма». Киностудия подготовила для этого фильмы из своей «золотой коллекции».