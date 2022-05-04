Дело об убийстве Энди Картрайта зарегистрировали в суде

Уголовное дело об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) будет рассматривать Смольнинский районный суд. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, оно уже зарегистрировано.

Обвиняемой по уголовному делу выступает супруга погибшего музыканта Марина Кохал. Обвинение ей предъявлено сразу по двум статьям Уголовного кодекса: часть 1 статьи 244 (надругательство над телом умершего) и часть 1 статьи 105 (убийство).

Следствие считает, что Марина Кохал убила мужа из личных неприязненных отношений, для чего приобрела лекарственный препарат и обманом ввела его супругу. Далее она умышленно не оказал Юшко помощь и тот скончался.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что вдове рэпера дали пять дней на ознакомление с делом.