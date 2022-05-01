Анастасия Волочкова не смогла отсудить миллионы у Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова пыталась через суд требовать у Большого театра компенсаицю морального вреда за незаконное увольнение, которое произошло еще в 2000-х годах. В иске артистка пыталась потребовать у учреждения культуры 95 миллионов рублей за моральный ущерб.

Адвокат балерины Евгения Корчаго сообщила прессе, что суд отказал в приеме иске. Отмечается, что данное решение Анастасия Волочкова будет обжаловать.

Сама балерина судебное фиаско пока не комментировала. Однако ранее она заявляла, что уже устала от судебных разбирательств. В программе «Ты не поверишь!» на НТВ Анастасия Волочкова рассказала, что окунается в купель обнаженной, а соседи требуют В Тверском суде запретить ей ходить без одежды по своему участку.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что стилист Сергей Зверев пожаловался, что на его бизнес пагубно повлияли санкции.