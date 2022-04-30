Егор Крид рассказал о состоянии победительницы «Голос.Дети» перед финалом

Девятый сезон телепроекта «Голос.Дети» завершился победой восьмилетней Аделии Загребиной. Наставником девочки был Егор Крид, а в полуфинале она исполнила балладу «Мама».

Как рассказал Егор Крид уже полсе финала, состояние его подопечной перед выступлением обеспокоило его. Аделия за несколько дней до выступления начала терять голос, так как заболела и захрипела. При этом девочка не отказывалась от ежедневных распевок и репетиций.

Утром перед выступлением у Аделии пошла кровь из носа от перенапряжения. Маме девочки даже пришлось унести её ненадолго поспать в машину перед выступлением. Егор Крид признался, что от волнения во время финального исполнения Аделия несколько раз не попала в ноты. Однако, по его словам, честность исполнения оказалась важнее. Победу самой юной участницы шоу артист назвал заслуженной.

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