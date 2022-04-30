Санкции ударили по бизнесу стилиста Сергея Зверева

58-летний Сергей Зверев рассказал о сложностях, возникших с его бизнесом на фоне введения санкций. Все салоны красоты, которыми он владел раньше, закрылись. Стилист и певец отметил, что многие его клиенты уехали за границу, а оставшимся в России сейчас не до услуг стилиста.

В интервью «Собеседнику» Сергей Зверев также отметил, что сейчас живет на сбережения и по-прежнему ни в чем себе не отказывает. Он отметил, что у него нет навыка работы водителем или кондуктором, поэтому менять специальность стилист не намерен. При этом она выразил надежду, что обстановка в скором времени нормализуется.

Певец отметил, что от выступление он не отказывается, но сейчас их не так много.

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