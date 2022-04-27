Новый арт-объект на Малой конюшенной посвятили импортозамещению

Напротив Казанского собора на Малой Конюшенной улицы заметили новый арт-объект. Его автор пока остается неизвестным.

Инсталляция посвящена одной из наиболее актуальных тем — импортозамещению. Автор сложил слово ZAMESTIM из первых букв брендов: Zara, Adidas, McDonald’s, Epson, Skoda, TotalEnergies, IKEA, Milky Way. Все эти компании к настоящему моменту приостановили работу в России.

Буквы выполнены разноцветными в соответствии с логтипами компаний, которым они принадлежат. Чтобы у зрителя не возникло сомнений в значении скульптруы, названия самих брендов написаны на основании арт-объекта.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что новый арт-объект появится в зоне отдыха у Витебского вокзала.