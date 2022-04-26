Специалисты разбирают завалы на месте Триумфальной арки в Пальмире

Подготовительные работы к реставрации знаменитой Триумфальной арки начались в Пальмире. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на первом этапе ученые разбирают завалы, возникшиепосле взрыва арки террористами в 2015 году. Работы проходят в рамках договора о сотрудничестве между Институтом истории и материальной культуры РАН и Департаментом музеев и древностей Сирии.

Далее все блоки отсканируют, что позволит создать 3D-модель арки. Как уточнила заместитель директора института по организационным вопросам Наталья Соловьёва, каждый рухнувший блок исследуют и пронумеруют. В результате будет создана виртуальная модель для наглядного планирования процесса восстановления.

Губернатор Александр Беглов отметил, что птеребург может внести вклад в восстановление уникального сирийского памятника. В этом поможет огромный опыт ученых, археологов и реставраторов в деле сохранения и возрождения исторического наследия.

Далее предложения по методике реставрации и отчет по итогам работ будут направлены Международному научному комитету.