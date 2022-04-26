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Александр Асташенок рассказал о случившемся у жены выкидыше

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© Фото: официальное сообщество Александра Асташенка

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Экс-солист группы «корни» Александр Асташенок женат на Елене Венгржиновской, которая страше артиста на 14 лет. Супруги уже воспитывают 17-летнюю дочь, однако в скором времени планируют усыновить малыша.

Александр Асташенок рассказал, что на такой шаг пара планирует решиться из-за произошедшей в их семье трагедии. Елена ждала малыша, однако упала с летсницы в доме у своего отца. После падения у жены музыканта случился выкидыш.

Роман Александра и Елены начался, когда женщина работала концертным директором группы «Корни». Артист вспоминает, что она долго отговаривала его от серьезных намерений, говоря, что ему нужны свобода и концерты. Однако в итоге Елена стала женой музыканта и сейчас счастлива в браке.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из-за мелкой работы в швейном цеху у актера Михаила Ефремова садится зрение.</p

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