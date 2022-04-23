Лолита Милявская рассказала о болезнях дочери

В воспитании дочери Лолиты Милявской Евы большое участие принимала бабушка — мама певицы Аллы Дмитриевой. В шоу «Антонимы» артистка рассказала журналисту Антону Красовскому, что в детстве Ева много болела, но в итоге многие заболевания удалось победить.

Певица рассказывает, что её саму воспитывадли бабушки. Однако, как она говорит, у её мамы просто не было выхода. Невозможно было таскать ребенка с собой на гастроли, убивать желудок и лишать образования. Говоря о Еве, Лолита Милявская отмечает, что её мама «вырастила хорошу девку».

Сейчас дочери певицы 22 года. Сама Лолита пока не задумывалась хочет ли она внуков. Однако знает, что полностью посвящать себя воспитанию детей дочери пока не готова.

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