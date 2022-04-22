Отец Жанны Фриске рассказал, что её бывший муж использует сына для пиара

Отец умершей певицы Жанны Фриске рассказал представителям прессы, что уже восемь лет не виделся с внуком Платоном. По его словам, общению препятствует отец мальчика — шоумен Дмитрий Шепелев.

тец певицы уверен, что при помощи ребенка Дмитрий Шепелев просто привлекает к себе внимание. Сам Владимир Фриске рассказывает, что ему неприятно говорить о бывшем зяте и называет главным, чтобы с ребенкаом все было в порядке.

Владимир Фриске также считает, что отец использует деньги Платона. По его словам, Жанна Фриске оставила все сбережения сыну, но, обратившись в банк, он выяснил, что на счету осталось 6 евро. Отец певицы также уточнил, что выкупил у Дмитрия Шепелева часть квартиры, которая принадлежала Жанне, чтобы Платон мог там жить, когда вырастет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что сестра Жанны Фриске необычно рассказал о своей беременности.